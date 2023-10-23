Во Владимире подвели итоги первого фестиваля детского и семейного кино Киноперемена....

Во Владимире подвели итоги первого фестиваля детского и семейного кино "Киноперемена".Торжественная церемония закрытия прошла в Областном дворце культуры и искусства. За кулисами киносмотра побывал Александр Сыпченко.- Не слышу шепот твой сквозь гром оваций, вот и прошла, но только б не сорваться.Зрители овациями приветствуют участников и победителей Первого фестиваля детского и семейного кино "Киноперемена". За несколько осенних дней он объединил всех, от мала до велика. Увидеть премьеры и выступления звезд отечественного кинематографа пришли сотни владимирцев.Арина Еропова, актриса, гость фестиваля:- Прекрасный фестиваль, он подарил всем новые эмоции, потрясающую действительно семейную атмосферу, люди увидели прекрасных звезд:- Триумфатором церемонии закрытия стал фильм Филиппа Абрютина "Звезды мне укажут путь". В его копилке сразу 4 заветные награды. Лучший полнометражный фильм, лучший актер и актриса, а также специальный приз за музыку. Иван Соловьев признается- это лучший день в его кинокарьере.Иван Соловьев, актер театра и кино:- Я думаю, то что дети не врут когда искренне выставляют свои оценки. Мы действительно фильм делали очень искренне, честно и там вложена очень большая частица души каждого из создателей этого фильма.Лучшим анимационным фильмом, по мнению жюри, стал "Кощей. Похититель невест". Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей рассказывает: фестиваль "Киноперемена" и владимирские зрители заняли особое место в ее душе.Наталья Варлей, заслуженная артистка РСФСР:- Залы замечательные и доброжелательные, а прием сердечный. Сама по себе тема семейного кино, это очень важно и актуально. Будем отстаивать наших детей и семейные ценности.Народный артист России Валерий Баринов уверен: фестиваль необходим как взрослым, так и детям и обязательно будет жить.Валерий Баринов, народный артист РФ:- Сейчас требуется именно любовь к родине и именно объединение и этот фестиваль в общем-то, не люблю современные слова в тренде и так далее, поэтому этот фестиваль вовремя и должен быть.Правительство области будет и дальше поддерживать региональное кино. Фестивалей, творческих встреч и дискуссионных площадок должно быть как можно больше, подчеркивает заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:Самая главная задача была рассказать, что для детей и для семей снимаются новые мультики и новое кино, которое нужно смотреть вместе, поэтому и Киноцентр и программный директор, который занимался этими вопросами и в целом министерство культуры области считаю, что справились на отлично.Главный приз Всероссийского фестиваля детского и семейного кино "Киноперемена" останется неизменным. Статуэтка сидящего на кинопленке и смотрящего в небо Маленького принца, из произведения Экзюпери, по замыслу автора, владимирского художника Игоря Черноглазова символизирует признание и восхождение на актерскую вершину.Александр Сыпченко:- Первый фестиваль детского и семейного кино "Киноперемена" официально завершен. Зрители увидели десятки премьер, ну а победители получили заветные статуэтки. Те, кто по каким-то причинам не смог попасть на киносмотр организаторы призывают не расстраиваться и обещают- он станет ежегодным.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир.