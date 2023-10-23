Во Владимире при пожаре в жилом доме сотрудниками МЧС спасен один человек, эвакуировано 20 Сегодня...

Во Владимире при пожаре в жилом доме сотрудниками МЧС спасен один человек, эвакуировано 20Сегодня утром (23 октября 2023 года) произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Белоконской во Владимире.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области предварительная площадь пожара составила 2 квадратных метров.Пострадал 1 человек, он же спасен, эвакуировано 20 человек.К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 24 человека личного состава.Фото: МЧС по Владимирской области