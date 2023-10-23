Во Владимирской области обновили автобусный парк. Как уточняют в пресс-службе Правительства...

Во Владимирской области обновили автобусный парк.Как уточняют в пресс-службе Правительства Владимирской области, обновление пассажирского транспорта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается.В 2023 году на линию вышли 105 из 106 приобретённых в лизинг автобусов «Волгабас», «Лиаз» и «Паз».Автобусный парк обновлён во Владимире, Гороховецком, Камешковском, Ковровском, Меленковском и Суздальском районах.Ещё один автобус для Коврова будет поставлен до конца октября.Уточняется, что 106 новых автобусов приобретены с существенной скидкой благодаря инвестиционному проекту Минтранса РФ по договору с АО «Государственная транспортная лизинговая компания».Помимо уже закупленных, в 2024 году в лизинг будет приобретён ещё один автобус для Гороховецкого района.В пресс-службе Правительства Владимирской области поясняют:«Инвестиционный проект Минтранса России совместно с нацпроектом «Безопасные качественные дороги» содействует модернизации общественного пассажирского транспорта и созданию безопасных и комфортных условий для поездок по дорогам Владимирской области».Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области