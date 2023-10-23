В 33-м регионе уровень регистрируемой безработицы составил 0,5%, что на 0,3% ниже прошлогоднего показателя.

В 33-м регионе уровень регистрируемой безработицы составил 0,5%, что на 0,3% ниже прошлогоднего показателя. Об этом сообщили наши коллеги из , ссылаясь на данные Росстата.Отмечается, что с начала текущего года к специалистам службы занятости обратились по поводу трудоустройства около 13,7 тыс. владимирцев. Новую работу смогли найти 83% граждан.Если же считать по методологии МОТ, то летом 2023 года уровень безработицы во Владимирской области был 1,7% (на 1% меньше, чем годом ранее). Тогда как общероссийский показатель составил 3%.