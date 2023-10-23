По данным на этот год, в регионе высадили молодые саженцы на общей площади 6,4 тысяч гектар. Работа проводится в рамках проекта «Сохранение лесов», сообщили в пресс-службе правительства

По данным на этот год, в регионе высадили молодые саженцы на общей площади 6,4 тысяч гектар. Работа проводится в рамках проекта «Сохранение лесов», сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Чаще всего высаживаются хвойные породы, такие как ели и сосны. Все саженцы выращены на территории региона. Евгений Малышев, министр лесного хозяйства области, уточнил, что плановым показателем