Во Владимирской области прошли испытания новых установок безопасности для помощи в зоне...

Во Владимирской области прошли испытания новых установок безопасности для помощи в зоне СВОНародный фронт провёл испытания установок радиэлектронной безопасности для помощи бойцам в СВО. Разработка - дело рук молодых изобретателей "Владимирской федерации дронрейсинга" и их преподавателей.Установка способна посадить ни один десяток вражеских дронов, что спасет жизни солдат и сохранит технику, поясняют общественники. Сейчас прототип на испытаниях в Подмосковье. Пока они проходят успешно. "Дрон вырубил в один миг", - говорят студенты-разработчики. Их поддерживают активисты и солдаты одной из войсковых частей.Артём Старостин, руководитель регионального штаба Народного фронта во Владимирской области:- Они показали себя хорошо, есть над чем работать. Понимание и процесс поддержан руководством военной части. Движемся дольше к победе!