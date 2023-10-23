Гороховецкие полицейские раскрыли кражу шкатулки с ювелирными изделиями.

Гороховецкие полицейские раскрыли кражу шкатулки с ювелирными изделиями. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.В полицию обратилась 44-летняя местная жительница, которая рассказала, как летом прямо на улице познакомилась с 34-летним нижегородцем. Дама пригласила нового приятеля к себе домой. Мужчина немного погостил, и после его ухода женщина обыскалась шкатулки с серебряными украшениями.Подозреваемого задержали в Татарстане. Оказалось, что житель Нижегородской области уже привлекался к уголовной ответственности и нигде не работал. На допросе он во всём сознался и отдал ценное имущество.Уголовное дело в отношении фигуранта направлено в суд.