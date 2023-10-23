Во Владимирской области совершен поджог оборудования на железной дороге. О ЧП на железнодорожном...

Во Владимирской области совершен поджог оборудования на железной дороге.О ЧП на железнодорожном перегоне Ковров – Сарыево. Накануне вечером там зафиксировали возгорание ящика питания камер видеонаблюдения. По предварительным данным его причиной стал поджог. Злоумышленника разыскивают.Напомню, в начале июля в Александровском районе на станции Балакирево 18-летний местный житель, поджог релейные шкафЫ, за что получил от украинских спецслужб 30 тысяч рублей и теперь может получить до 20 лет от российского суда.Фото: https://www.pxfuel.com