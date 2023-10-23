Во Владимирской области спасатель вытащил рыбака из холодной реки. Спасатель гороховецкой...

Во Владимирской области спасатель вытащил рыбака из холодной реки.Спасатель гороховецкой спасательной станции АСС Андрей Бондаревский спас рыбака, который упал в Клязьму.Пострадавшего передали медикам, сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.В это время года температура воды в реке всего 12 градусов, уточнили в министерстве, жизнь рыбака подвергалась реальной угрозе.Фото: пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.