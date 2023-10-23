Во Владимирской области спасатель вытащил рыбака из холодной реки.
Спасатель гороховецкой...
Во Владимирской области спасатель вытащил рыбака из холодной реки.
Спасатель гороховецкой спасательной станции АСС Андрей Бондаревский спас рыбака, который упал в Клязьму.
Пострадавшего передали медикам, сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.
В это время года температура воды в реке всего 12 градусов, уточнили в министерстве, жизнь рыбака подвергалась реальной угрозе.
Фото: пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.