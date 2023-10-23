Во Владимирской области вынесен приговор перерезавшему горло таксисту убийце. Муромским горсудом...

Во Владимирской области вынесен приговор перерезавшему горло таксисту убийце.Муромским горсудом установлено, что 30 марта Савельев Д.В. в пьяном виде ехал на в районе деревни Коржавино Муромского района. Вступив в словесный конфликт с водителем он вынул из кармана брюк нож и приставил его к шее водителя. Вытащил его из машины. И нанес не менее 8 ударов в шеи, от которых водитель скончался на месте, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.После этого преступник сел на водительское кресло и поехал в с.Молотицы, врезался в забор, а также сшиб столб сдавая назад. В какой-то момент преследование автомобиля стали осуществлять сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Муромский» на служебном автотранспорте. Пытаясь скрыться, осужденный заехал в тупик и был задержан, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Свою вину он признал.Ему назначено 12 лет и 6 месяцев строгого режима с лишением права управлять транспортными средствами на срок 5 лети 6 месяцев.В счет компенсации морального вреда по гражданскому иску с виновного взыскано 1 500 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com