Дочь борющейся с тяжелой онкологией актрисы предстала в неожиданном образе. Анна Заворотнюк серьезно напугала подписчиков своей страницы в социальной сети.

Дочь борющейся с тяжелой онкологией актрисы предстала в неожиданном образе. Анна Заворотнюк серьезно напугала подписчиков своей страницы в социальной сети.Любимица российской публики, звезда сериала "Моя прекрасная няня" уже давно не показывается на публике. Анастасия Заворотнюк безвылазно живет в своем коттедже в Московской области и мужественно борется с онкологическим заболеванием головного мозга. В это самое время ее дочь Анна Заворотнюк обживается в крупнейшем городе ОАЭ.Девушка переехала в Дубай около года назад вместе со своим молодым человеком. Что поделать, любовь сильнее: и родных, и друзей нужно было оставить в прошлом, в холодной России. Анна Заворотнюк с этим справиться не может и регулярно летает обратно на Родину, навещает своих близких.В конце лета дочь актрисы вновь вернулась в Москву и провела в ней пару месяцев. Накануне Анна Заворотнюк прилетела назад в Дубай и озадачила всех своим внешним видом: девушка решила серьезно изменить имидж. На свою страницу в социальной сети она выложила кадры, где показалась вся в черном.Подписчиков смутил даже не столько цвет, сколь нетипичное для дочери Анастасии Заворотнюк облачение: она была одета в кожаный плащ, капор и тяжелую обувь — все строго черное, включая даже сумку. Многие поспешили предположить худшее: такие наряды очень характерны для посетителей кладбищ.К счастью, все дело было в необходимости нарядиться на Хэллоуин, о чем и сообщила актриса: в ее звездной семье все по-прежнему. Так что дочь Анастасии Заворотнюк, видимо, безо всякого волнения отбыла назад в Эмираты, пообещав навестить близких на новогодние праздники.