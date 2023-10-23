Хочу домой!: Позитивный щенок ищет новый дом во Владимирской области. Найти по-настоящему...

"Хочу домой!": Позитивный щенок ищет новый дом во Владимирской области.Найти по-настоящему верного и преданного друга мы предлагаем в традиционной рубрике "Хочу домой". Она о питомцах, которые по разным причинам остались без хозяев.Этот пёс - настоящий юный сыщик. Не хватает только кепки, шутят волонтеры. Ни одна загадка не оставляет его равнодушным. Любознательный, потешный малыш всегда старается быть в гуще событий, держит ушки востро, а мокрый нос "по ветру", чтобы не упустить что-нибудь интересное. Позитивному и общительному щенку 1,5 месяца. Информация по телефону на экране и в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте. Напомним, в приюте каждую неделю проходят выгулы, где можно познакомиться с питомцами поближе на совместных прогулках.(Телефон волонтёра Киры: 8-910-182-43-30)