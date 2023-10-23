Осень – время проводить уютные вечера вместе с хорошей литературой. Например, окунуться в семейные тайны вместе с романами, каждая страница которых пропитана интригой.

Осень – времяпроводить уютные вечера вместе с хорошей литературой. Например, окунуться всемейные тайны вместе с романами, каждая страница которых пропитана интригой."Дни.ру" совместно с книжным сервисом Литрес собрали пять электронных и аудиокниг отом, что творится за фасадом благополучных семей. Если любите чужие скелеты вшкафу и загадки, то вам понравится.Татьяна Устинова — популярная современнаяроссийская писательница. Каждый ее детектив — до мелочей продуманная история,которая "цепляет" даже тех, кто далек от жанра. Главная героиня романа —писательница Марина Покровская, а если проще, то Маня Поливанова. Она —настоящий скептик. Тем интереснее ситуация, в которую попадает женщина: Маринавынуждена помогать своей тете Эмилии — знаменитому экстрасенсу. Но когда предсказанияведуньи самым странным образом начинают сбываться, а затем она таинственнопогибает, Маня не раздумывая берется за раскрытие преступления. Но как этосделать без ясновидения, детективного таланта и помощников? Она верит в одно —помощь обязательно придет. Так ей предсказывала тетя.В книгах писательницы и авторамеждународных бестселлеров Кристин Хармель переплетаются разные поколениягероев с их слабостями и тайными мечтами. Увлекательный роман "Жена винодела"переносит читателей в совершенно разные эпохи. Первая история происходит навиноградниках Франции во время Второй мировой, где Инес, недавно вышедшаязамуж, вынуждена столкнуться с ужасами войны. Ее супруг — наследниклегендарного дома шампанских вин Maison Chauveau всего себя отдаетСопротивлению, подвергая семью смертельной опасности. Вторая историяразворачивается в 2019 году, в Нью-Йорке. Лив Кент переживает трудные времена.А тут еще неожиданно объявилась ее эксцентричная бабушка, срочно уговаривающаяпоехать во Францию. Девушка еще не знает, что во время этой поездки будетраскрыто много старых семейных тайн.Книги Софи Кинселлы любят за легкость июмор: они отвлекают от повседневной суеты. Мировую известность и экранизацию ейпринес цикл "Шопоголик" — история молодой девушки, которая любит ходить помагазинам, но страдает из-за необдуманных трат. Ироничная и смешная "Удивименя" — аудиокнига о супругах, которым внезапно придется… прожить вместе до сталет! Сильви и Дэн — идеальная пара, так все говорят. Накануне восьмой годовщиныони идут к врачу и узнают шокирующую новость: им предстоит прожить целый век.Значит, брак продлится еще шестьдесят восемь лет. Стоя у алтаря, они мечталипровести вместе остаток жизни, но не предполагали, что это будет так долго. Аесли они друг другу надоедят? Чтобы поддерживать огонь в отношениях Сильвипридумывает игру "Удиви меня", но скоро она выходит из-под контроля. А кроме того, они оба обнаруживают, что у каждогоесть ужасные секреты."Семь сестер" — серия популярных книг одевушках, усыновленных в детстве эксцентричным богачом. Но не просто так — ихсудьбы связаны с созвездиями и мифологией Плеяд. "Сестра жемчуга" — четвертая частьцикла. Это история о замкнутой Сиси Деплеси. Внешне она отличается отостальных, и это ее тяготит. Как и сестры в предыдущих книгах, после кончиныопекуна Па Солта она решает отправиться в путешествие, чтобы разгадать тайнысвоего прошлого. Единственная зацепка — старая фотография и имя женщины, жившейв Австралии более ста лет назад. Читатель вместе с героиней посетит Сидней ипляжи Краби в Тайланде, постарается раскрыть сложные загадки и найти истинныекорни Сиси. Девушка последует за инструкцией Па Солта и сделает все, чтобыузнать кто она и откуда.Селеста Инг — популярная американскаяписательница. В её произведениях сквозной темой проходит проблема "отцов идетей", а роман "И повсюду тлеют пожары" стал основой для одноименноготелесериала. Дебютная книга писательницы вышла в 2014 году. "Все, что я несказала" — триллер, который рассказывает историю американской семьи из Огайо1970-х годов. "Лидия мертва. Но они пока не знают…". С Лидией связывали всенадежды. Она должна была стать гордостью близких — врачом, а не домохозяйкой.Но страшная трагедия переворачивает жизнь семьи, выпуская наружу все секреты.Селеста Инг переосмысливает, как раненые родители, несмотря на лучшиенамерения, вредят своим детям. За это эмоциональное и полное мрачных секретовпроизведение Инг получила престижную литературную премию "Книга года", а самроман стал бестселлером и был переведен на 16 языков.Кстати, эти и еще 500 000 книг и их текстовыхверсий, подкастов аудиоспектаклей и лекций вы сможете послушать и прочитать поЛитрес Подписке. С Литрес Подпиской вам будет доступна функция синхронизации,которая дает возможность быстро и удобно переходить от электронного форматакниги к аудио и наоборот, при этом продолжая чтение или прослушиваниепроизведения с того же места.