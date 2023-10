Жители Владимира стали находить у себя в квартирах страшных, но полезных многоножек. Во Владимире...

Жители Владимира стали находить у себя в квартирах страшных, но полезных многоножек.Во Владимире замечено новое животное. И познакомит с ним Руслан Жуков.- Внешность обманчива в данном виде.Мечта для режиссера фильмов-ужастиков, а для биолога Руслана Жукова- "страшно полезная" красавица. Это создание с лапками по всему периметру не что иное, как домашняя Мухоловка-сороконожка. Один лишь ее чудовищный вид может вызвать панику и фобию.И даже для человека с крепкими нервами этот "ровесник динозавров" скорее - объект тапочной охоты. При виде такого субъекта с многочисленными ногами срабатывает инстинкт самосохранения. А зря - говорит биолог . Это животное- настоящий домашний санитар и союзник человека. Название Мухоловка- говорит само за себя. (YouTube "Почему нельзя убивать Мухоловку")Руслан Жуков, биолог:- Питается тараканами, мухами пауками. Данный вид выглядит устрашающе, но он полезен для человека в борьбе с вредителями и паразитами.Добрый переселенец. Хотя люди его боятся. (YouTube "The House Centipede is Fast, Furious", "Страшное существо с огромным количеством ног").Ну а как иначе? Мухоловка обыкновенная агрессивна. Уничтожает на своем пути все, что движется. Универсальный убийца. 30 ног помогают суперохотнику развивать скорость до 40 см в секунду. Фасеточные глаза обеспечивают отличное зрение. Сороконожка нападает на жертву и впрыскивает яд.Руслан Жуков, биолог:- Жертва умирает и они высасывают уже как суп , например таракана.(YouTube "Обыкновенная мухоловка")Для человека яд безопасен- сороконожка просто не сможет прокусить наш кожный покров. А вот остальным на ее пути не сдобровать. Животное синотропное- живет рядом с людьми, в их в домах. И то, что мухоловки завелись во Владимире- настоящая сенсация.Руслан Жуков, биолог:- Она примечательна тем, что вид абсолютно южный. В нашем регионе второй год как фиксируется. Нам удалось пока выявить 3 экземпляра во Владимире. До нас никто данный вид на территории этой не описывал. Чем он интересен? Теплолюбивый, то есть обитает исключительно в домах. У нас он в природе не перезимует.( YouTube "Обыкновенная мухоловка")Руслан делает вывод- этот южный вид уже начал широко распространяться по северным территориям России. Климат планеты меняется и это способствует переселению теплолюбивых животных.Руслан Жуков, биолог:- Ближайшие точки обнаружения это Уфа и Саратов. Это была сенсация в 18-19 году.., когда ученые данный вид обнаружили и написали ряд статей. Очень приятно , что большая южная Мухоловка обнаружилась и в нашем регионе- радуется первооткрыватель. Руслан призывает не обижать устрашающее насекомое. На самом деле это хрупкое создание. Если небрежно схватить, погубишь. И сама нежная...раз, и лежит, ночь не прожила.Руслан Жуков, биолог:- В нашем регионе существует небольшое количество видов. Есть костянка обыкновенная, геофил почвенный , ну садоводы любители,знают , кто сажает картошку. Но это все мелкие объекты . Данный вид может достигать 6 см.в длину.- Пусть живет и приносит нам пользу. Наш большой союзник в борьбе с вредителями)( YouTube "Обыкновенная мухоловка", "The House Centipede is Fast, Furious")Если многоножка выбрала ваш дом, она окажет полезную услугу- обязательно избавит от тараканов, клопов, моли и комаров. Если же вам ее соседство не по душе - попросту напугайте. Мухоловки и сами не хотят попадаться людям на глаза. А еще не любят запаха кофе и гвоздики. Посмотреть на новый для наших широт вид можно будет на персональной выставке владимирского биолога в Музее Природы. Свою коллекцию насекомых Руслан представит в ноябре.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин Вести- Владимир.