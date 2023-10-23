Жители Владимирской области продают кошачьи усы, кости мамонта и олимпийский факел. Что необычного...

Жители Владимирской области продают кошачьи усы, кости мамонта и олимпийский факел.Что необычного продают жители региона и сколько хотят за товар? Самые неожиданные объявления - в новой рубрике "Вестей". Вот некоторые из них в порядке увеличения цены:- Марина и Екатерина из Владимира продают вибриссы - кошачьи усы для поделок. Поштучно и оптом. Вот, кстати, один из "поставщиков". "Не выдираю, выпадают сами", предупреждает продавец. Так 10 штук можно купить за 150 рублей.- А это уже "запчасть" другого животного, Анастасия из Лакинска утверждает - это челюсть мамонта. Продавец оценила ее в 17 тысяч рублей.- Лот за 150 тысяч - автограф Наташи Королевой - продаёт Антон из Кольчугина.- Чуть больше, 250 тысяч, просит владимирец за олимпийский факел. Оригинальный, с документами. Коллекционный спортивный сувенир по цене старенькой иномарки.- Робота Виталика продаёт Сергей из Гороховца. Экземпляр создавался для выставки из автозапчастей. За железного красавца просит 300 тысяч.- Пожалуй, самый впечатляющий и необычный лот - "Икона на камне". Так назвал произведение природы житель Мурома. Необычный валун он обнаружил в фундаменте при сносе старенькой постройки. Впечатляет и цена - 3 миллиона рублей.- И объявление из разряда нелепой фантастики, но и такое можно встретить на "Авито". Рисунок Вадима из Владимира. Цена "всего лишь" 102 миллиона.