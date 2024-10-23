В Успенском кафедральном соборе Владимира возобновлена историческая традиция, сообщили во Владимирской епархии. Икона Успения Пресвятой Богородицы будет опускаться вниз к царским

В Успенском кафедральном соборе Владимира возобновлена историческая традиция, сообщили во Владимирской епархии. Икона Успения Пресвятой Богородицы будет опускаться вниз к царским воротам, чтобы прихожане могли к ней приложиться. Это будет происходить каждую субботу вечером, после окончания Всенощного бдения. После того, как все желающие приложатся к святыне, она «уедет» обратно наверх. Для этого еще в конце