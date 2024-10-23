Владимирцы оплатили более 8500 парковочных сессий.

Во Владимире за полтора месяца работы платной автопарковки в областном центре ею воспользовались свыше 3500 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Владимирцы оплатили более 8500 парковочных сессий. Однако, более трех тысяч водителей продолжают оставлять автомобили на платных парковках без оплаты, что может привести к штрафам.С 1 ноября платная парковка расширится на улицу Девическая, где в ночь с 22 на 23 октября будет нанесена дорожная разметка. Оператором парковки на улицах Княгининской и Никитской является компания «Владикард». Оплата за парковку осуществляется через приложение и сайт, а с 1 ноября также станет доступной постоплата через банкоматы Сбербанка.Напомним, ранее мы писали, что