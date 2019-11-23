По словам заявителей, неизвестные лица в период аренды трех автомобилей иностранного производства осуществили замену колес ...

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали двух приезжих, подозреваемых в краже колес с автомобилей, принадлежащих каршеринговой компании.В отдел полиции поступили сообщения от представителей одной из столичных каршеринговых компаний о краже имущества. По словам заявителей, неизвестные лица в период аренды трех автомобилей иностранного производства осуществили замену колес на более изношенные аналоги.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказалась двое приезжих в возрасте 23 и 25 лет.Как установили полицейские, злоумышленники брали в аренду автомобили с целью дальнейшего хищения имущества. Специально для совершения своих противоправных деяний они арендовали гаражный бокс, в котором и осуществляли замену колес. Похищенное имущество они сразу же продавали, а денежными средствами распоряжались по своему усмотрению.Следственным отделом МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. ­­Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79