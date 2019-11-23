Куда сходить и что посмотреть в выходные во Владимире?

В эти минуты в ИЦАЭ Владимира проходит инициативная выставка. Авторская фотография и графика, тёплая ламповая акустика, шахматные баталии и самые различные семинары и мастер- классы. Школьники и их родители в восторге! И все ещё только начинается! Присоединяйтесь !С мамой в музей. Такой подарок всем замечательным мамам к их празднику приготовили несколько владимирскиех музеев. Завтра в День матери посетить их можно абсолютно бесплатно вместе с детьми до 18 лет. Вас ждут в музее Старая аптека на Георгиевской, Мемориальной мастерской Бориса Французова , Музее воинской славы и Выставочных залах на Б. Московской 59 уже с 10 утра.Медовуха фест в Суздале. На нескольких площадках- у Торговых рядов, на территории Пушкарской слободы развернутся ярмарки народных ремесел и художественных промыслов, дегустация наивкуснейших блюд и медовухи, и увеселительная программа песням и плясками.И также в Суздале матчевая встреча по боксу среди команд Владимирской области, общества Динамо и Брестской области Белоруссии. Бои начнутся сегодня в полдень . Вход свободный Событие приурочено к 75-летию Великой Победы. и посвящено памяти Героя Советского Союза А. КижеватоваИ еще одно спортивное событие достойно вашего внимания. Оно состоится в спорткомплексе ВлГУ. Там пройдут вторые домашние игры наших баскетболисток- Владимирских львиц с командой Сирены из Санкт- Петербурга. Сейгодня игры начнутся в 12 ч, завтра в 11. Болеем за наших. Напомню, что наши спортсменки продолжают победное шествие, только что вернувшись из Орла с победой.Благодарим наших телезрителей, приславших видео в группу ГТРК "Владимир"!Ольгу и Диму Домахиных, героев программы "Вести в субботу"