Возвращение в строй.
Первый "ночной страж" Александрова вернулся на место в отремонтированном виде! Александровны пишут в соцсетях , что скучали по нему. Т
аинственный скульптор- механик - Владимир Чернышев
Возвращение в строй.
Первый "ночной страж" Александрова вернулся на место в отремонтированном виде! Александровны пишут в соцсетях , что скучали по нему. Т
аинственный скульптор- механик -Владимир Чернышев.
Напомним,
Владимир Чернышев
из автомобильных деталей и украшает ими город.
Эти скульптуры появляются в Александрове по ночам. Их видят только камеры наблюдения.
Собака - первый ночной страж Александрова. Несмотря на оскал, безобидна. Чем воспользовались недобрые люди - сломали ей челюсть.