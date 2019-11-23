Возвращение в строй. Первый "ночной страж" Александрова вернулся на место в отремонтированном виде! Александровны пишут в соцсетях , что скучали по нему. Т аинственный скульптор- механик - Владимир Чернышев

Возвращение в строй.Первый "ночной страж" Александрова вернулся на место в отремонтированном виде! Александровны пишут в соцсетях , что скучали по нему. Таинственный скульптор- механик -Владимир Чернышев.Напомним,Владимир Чернышевиз автомобильных деталей и украшает ими город.Эти скульптуры появляются в Александрове по ночам. Их видят только камеры наблюдения.Собака - первый ночной страж Александрова. Несмотря на оскал, безобидна. Чем воспользовались недобрые люди - сломали ей челюсть.