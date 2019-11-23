Российские баскетбольные клубы завершили поражениями свои пятничные матчи в Евролиге. И московский ЦСКА, и петербургский Зенит гостили в Испании, но не смогли добиться положительного исхода.

Российские баскетбольные клубы завершили поражениями свои пятничные матчи в Евролиге. И московский ЦСКА, и петербургский "Зенит" гостили в Испании, но не смогли добиться положительного исхода.Столичные "армейцы" встречались с одним из главных конкурентов в турнире – мадридским "Реалом". Встреча завершилась со счетом 97:81 в пользу "сливочных". В составе ЦСКА самым результативным игроком стал Йоханнес Фойгтман, набравший 20 очков. У "Реала" лучший показатель по очкам – у Факундо Кампаццо (18 очков)."Зенит" же гостил у "Басконии". Первая четверть сложилась для сине-бело-голубых удачно – они выиграли ее с преимуществом в три очка, однако развить успех не удалось. Как итог – победа 70:60 в пользу басков. Наивысший показатель набранных очков в матче – у Торнике Шенгелия из "Басконии" (20 очков). У "Зенита" 18 очков в активе Густаво Айона.Таким образом, после 10 туров Евролиги ЦСКА с шестью победами и четырьмя проигрышами занимает шестое место. "Зенит" же с двумя победами и восемью поражениями замыкает турнирную таблицу Евролиги.