37-летняя Вера Брежнева обратилась к медикам. Артистка испытывает на себе чудесное средство для омоложения организма.

37-летняя Вера Брежнева обратилась к медикам. Артисткаиспытывает на себе чудесное средство для омоложения организма.В "Сторис" своего "Инстаграм" артистка рассказала, что находитсяпод капельницей. Звезда решила пройти оздоравливающие и омолаживающие организмпроцедуры."Капельница витаминная, для профилактики и поддержания.Ноябрь, он такой", – написала Вера Брежнева.Отметим, что внутривенные вливания полезных для тела веществстановятся все более популярными среди знаменитостей не только у нас в России,но и за рубежом. Более того, артисты почему-то полюбили рассказывать миру освоих болячках."В конце прошлого года у звезд был тренд на больничныепалаты и капельницы. Тогда Лобода даже отменила концерты из-за операции, АнитаЦой поддерживала как могла из другой палаты видосами в "Сторис" тоже скапельницей. В конце этого года снова тренд на капельницы, но витаминные – дляздоровья и красоты", – пишет Телеграм-канал "Только никому…".16 Ноя 2019 в 9:42 PSTИнтересно, что задумалась о здоровье иомоложении сразу после скандала, который все еще обсуждается в прессе. Сначала появилисьслухи, о том, что муж артистки продюсер Константин Меладзе увлекся другойженщиной, после заговорили, мол, переживает разрыв с супругом.Отметим, что накануне, когда журналисты спросили певицу о разводе, та не сталаотрицать и резко ответила: "Вас это так волнует?".