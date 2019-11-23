37-летняя Вера Брежнева обратилась к медикам. Артистка
испытывает на себе чудесное средство для омоложения организма.
37-летняя Вера Брежнева обратилась к медикам. Артистка
испытывает на себе чудесное средство для омоложения организма.
В "Сторис" своего "Инстаграм" артистка рассказала, что находится
под капельницей. Звезда решила пройти оздоравливающие и омолаживающие организм
процедуры.
"Капельница витаминная, для профилактики и поддержания.
Ноябрь, он такой", – написала Вера Брежнева.
Отметим, что внутривенные вливания полезных для тела веществ
становятся все более популярными среди знаменитостей не только у нас в России,
но и за рубежом. Более того, артисты почему-то полюбили рассказывать миру о
своих болячках.
"В конце прошлого года у звезд был тренд на больничные
палаты и капельницы. Тогда Лобода даже отменила концерты из-за операции, Анита
Цой поддерживала как могла из другой палаты видосами в "Сторис" тоже с
капельницей. В конце этого года снова тренд на капельницы, но витаминные – для
здоровья и красоты", – пишет Телеграм-канал "Только никому…".
16 Ноя 2019 в 9:42 PST
Интересно, что задумалась о здоровье и
омоложении сразу после скандала, который все еще обсуждается в прессе. Сначала появились
слухи, о том, что муж артистки продюсер Константин Меладзе увлекся другой
женщиной, после заговорили, мол, переживает разрыв с супругом.
Отметим, что накануне, когда журналисты спросили певицу о разводе, та не стала
отрицать и резко ответила: "Вас это так волнует?".