Актриса Ксения Алферова показала свежее фото своей
знаменитой мамы. Па мнению поклонников, 68-летняя народная артистка России
Ирина Алферова с годами не утратила привлекательности.
Актриса Ксения Алферова показала свежее фото своей
знаменитой мамы. Па мнению поклонников, 68-летняя народная артистка России
Ирина Алферова с годами не утратила привлекательности.
Ксения Алферова очень дорожит отношениями со звездной
родительницей. Актриса рада, что ее мама по-прежнему востребована в
профессии. Ирина Алферова продолжает гастролировать по необъятной родине.
"Не успеваю отслеживать все перемещения моей мамы в мировом
пространстве. Много работает, гастролирует со спектаклями, дарит свой талант, с
нетерпением ожидающим ее зрителям! Это она вам привет передает из
Владивостока. Здорово, когда человек занимается любимый делом, когда
реализован. Это важно. Здорово, когда работа и полет души совпадают. Если нет,
то для него необходимо освобождать место и время! (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Ксения Алферова в
микроблоге.
Дочь народной артистки подчеркнула, что женщине в любом
возрасте крайне важно иметь отдушину, свое дело, от которого начинают гореть
глаза и петь душа. Алферова посоветовала представительницам прекрасной половины
человечества дерзать.
Подписчики Ксении обрадовались свежему снимку любимой
советской звезды. Многие интернет-обыватели отметили, что , несмотря
на возраст, все еще невероятно красива.
21 Ноя 2019 в 10:41 PST
"Да простят меня другие актрисы... У нас две актрисы
красавицы. Элина Быстрицкая и Ирина Алферова эталон женской красоты😍 Шедевральные
актрисы, талант от бога🔥", "Красивая и
стройная Ирина😍. Пусть всегда будет так🙏", "Ирина Ивановна – самая прекрасная! 🌹🌹🌹", "Для Ирины будто время стоит на месте – как
была красавица с бездонными лучезарными глазами, такой и остается, всегда
является для меня эталоном женской красоты", – осыпали
комплиментами.