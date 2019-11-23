Актриса Ксения Алферова показала свежее фото своей знаменитой мамы. Па мнению поклонников, 68-летняя народная артистка России Ирина Алферова с годами не утратила привлекательности.

Актриса Ксения Алферова показала свежее фото своейзнаменитой мамы. Па мнению поклонников, 68-летняя народная артистка РоссииИрина Алферова с годами не утратила привлекательности.Ксения Алферова очень дорожит отношениями со звезднойродительницей. Актриса рада, что ее мама по-прежнему востребована впрофессии. Ирина Алферова продолжает гастролировать по необъятной родине."Не успеваю отслеживать все перемещения моей мамы в мировомпространстве. Много работает, гастролирует со спектаклями, дарит свой талант, снетерпением ожидающим ее зрителям! Это она вам привет передает изВладивостока. Здорово, когда человек занимается любимый делом, когдареализован. Это важно. Здорово, когда работа и полет души совпадают. Если нет,то для него необходимо освобождать место и время! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Ксения Алферова вмикроблоге.Дочь народной артистки подчеркнула, что женщине в любомвозрасте крайне важно иметь отдушину, свое дело, от которого начинают горетьглаза и петь душа. Алферова посоветовала представительницам прекрасной половинычеловечества дерзать.Подписчики Ксении обрадовались свежему снимку любимойсоветской звезды. Многие интернет-обыватели отметили, что , несмотряна возраст, все еще невероятно красива.21 Ноя 2019 в 10:41 PST"Да простят меня другие актрисы... У нас две актрисыкрасавицы. Элина Быстрицкая и Ирина Алферова эталон женской красоты😍 Шедевральныеактрисы, талант от бога🔥", "Красивая истройная Ирина😍. Пусть всегда будет так🙏", "Ирина Ивановна – самая прекрасная! 🌹🌹🌹", "Для Ирины будто время стоит на месте – какбыла красавица с бездонными лучезарными глазами, такой и остается, всегдаявляется для меня эталоном женской красоты", – осыпаликомплиментами.