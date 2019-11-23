Комик Тимур Батрутдинов в рамках шоу План Б на ТНТ отправился на свидание с участницей Светланой Филией. Во время приватной встречи артист и его спутница очень сблизились. После вниманием юмориста завладела Ольга Бузова.

Комик Тимур Батрутдинов в рамках шоу "План Б" на ТНТотправился на свидание с участницей Светланой Филией. Во время приватнойвстречи артист и его спутница очень сблизились. После вниманием юмориста завладела Ольга Бузова.Светлана и Тимур хорошо провели время вдвоем. В конце вечераФилия подарила Батрутдинову поцелуй. Интересно, что ветреный комик ранее не сдержалчувств к другой претендентке на свое сердце Олесе Романо. 28-летняя участница шоу"План Б" тоже похитила поцелуй у Тимура.К слову, два выпуска назад Тимур Батрутдинов выгнал СветлануФилию из шоу. Однако в финале прошлой серии комик передумал. Артист дал девушкевторой шанс."Ну не зря наш проект называется "План Б". Когда несрабатывает "План А", всегда есть в запасе "План Б". "Моим первым "Планом Б" наэтом проекте было вернуть обратно Свету. У меня полное ощущение, что я с нейне… договорил" – обосновал свое решение Тимур Батрутдинов.10 Ноя 2019 в 1:23 PSTДобавим, что тем же вечером Батрутдинов встретился со всемиучастницами . Инициатором группового свидания стала Ольга Бузова.Поющая ведущая заявила, что соскучилась по комику: звезды давно не общались,так как были заняты поиском настоящей любви.29 Окт 2019 в 9:51 PDTВ самый разгар вечеринки Ольга Бузова отняла ТимураБатрутдинова у других девушек. Поющая телеведущая пригласила юмориста на танец.Решение звезды спутало карты многим участникам, которыепланировали провести больше времени с главными "одиночками". Жаждущие внимания юмориста красотки очень расстроились.