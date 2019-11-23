Комик Тимур Батрутдинов в рамках шоу План Б на ТНТ
отправился на свидание с участницей Светланой Филией. Во время приватной
встречи артист и его спутница очень сблизились. После вниманием юмориста завладела Ольга Бузова.
Комик Тимур Батрутдинов в рамках шоу "План Б" на ТНТ
отправился на свидание с участницей Светланой Филией. Во время приватной
встречи артист и его спутница очень сблизились. После вниманием юмориста завладела Ольга Бузова.
Светлана и Тимур хорошо провели время вдвоем. В конце вечера
Филия подарила Батрутдинову поцелуй. Интересно, что ветреный комик ранее не сдержал
чувств к другой претендентке на свое сердце Олесе Романо. 28-летняя участница шоу
"План Б" тоже похитила поцелуй у Тимура.
К слову, два выпуска назад Тимур Батрутдинов выгнал Светлану
Филию из шоу. Однако в финале прошлой серии комик передумал. Артист дал девушке
второй шанс.
"Ну не зря наш проект называется "План Б". Когда не
срабатывает "План А", всегда есть в запасе "План Б". "Моим первым "Планом Б" на
этом проекте было вернуть обратно Свету. У меня полное ощущение, что я с ней
не… договорил" – обосновал свое решение Тимур Батрутдинов.
10 Ноя 2019 в 1:23 PST
Добавим, что тем же вечером Батрутдинов встретился со всеми
участницами . Инициатором группового свидания стала Ольга Бузова.
Поющая ведущая заявила, что соскучилась по комику: звезды давно не общались,
так как были заняты поиском настоящей любви.
29 Окт 2019 в 9:51 PDT
В самый разгар вечеринки Ольга Бузова отняла Тимура
Батрутдинова у других девушек. Поющая телеведущая пригласила юмориста на танец.
Решение звезды спутало карты многим участникам, которые
планировали провести больше времени с главными "одиночками". Жаждущие внимания юмориста красотки очень расстроились.