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<a href="https://33live.ru/novosti/23-11-2019-dva-cheloveka-pogibli-v-avarii-na-yuzhnoj-obezdnoj-vladimira.html" target="_blank">Два человека погибли в аварии на южной объездной Владимира</a> - ДТП произошло сегодня утром около 9-ти часов на 206 км южной объездной. По предварительным данным, есть двое погибших. Информация уточняется.