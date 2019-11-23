Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева оправдалась
за шутку над певицей Катей Лель. Артистка заявила, что журналисты и поклонники
все неправильно поняли.
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева оправдалась
за шутку над певицей Катей Лель. Артистка заявила, что журналисты и поклонники
все неправильно поняли.
Алла Пугачева провела вечер с давней подругой певицей Лаймой
Вайкуле в ресторане. Примадонну сопровождал молодой муж Максим Галкин. В
процессе трапезы королева российской сцены решила записать для поклонников видео.
Кадры опубликовали в инстаграм-аккаунте Галкина.
Алла Борисовна рассказала, что это не она смеялась над
шуткой про Катю Лель. На распространившемся в Сети ролике слышен хохот ее приятельницы
– Лаймы Вайкуле. "Это был не мой смех", – сказала звезда.
"Это я, я, я. Это же надо такое летело в небе", – поддержала
латвийская исполнительница. Интересно, что после Алла Борисовна
обмолвилась, мол, тоже смеялась над остротой про Лель, однако делала это
беззвучно.
Напомним, накануне Максим Галкин опубликовал в личном
микроблоге забавную запись. Рядом с небоскребами Москва-Сити комик заметил в
небе белые конденсационные следы от неких летательных аппаратов. Супруг пошутил, что это НЛО, поэтому необходимо срочно звонить Кате Лель. После этого
на заднем плане раздался смех. Журналисты и обыватели решили, что это голос
Примадонны.
Добавим, что певица Катя Лель в начале этого, 2019 года,
рассказала, что контактировала с представителями внеземных цивилизаций. Якобы
много лет назад ее похитили инопланетяне, также пришельцы забрали у нее часть
зубов. Сейчас, по словам артистки, она часто контактирует с НЛО.