Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева оправдалась за шутку над певицей Катей Лель. Артистка заявила, что журналисты и поклонники все неправильно поняли.

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева оправдаласьза шутку над певицей Катей Лель. Артистка заявила, что журналисты и поклонникивсе неправильно поняли.Алла Пугачева провела вечер с давней подругой певицей ЛаймойВайкуле в ресторане. Примадонну сопровождал молодой муж Максим Галкин. Впроцессе трапезы королева российской сцены решила записать для поклонников видео.Кадры опубликовали в инстаграм-аккаунте Галкина.Алла Борисовна рассказала, что это не она смеялась надшуткой про Катю Лель. На распространившемся в Сети ролике слышен хохот ее приятельницы– Лаймы Вайкуле. "Это был не мой смех", – сказала звезда."Это я, я, я. Это же надо такое летело в небе", – поддержалалатвийская исполнительница. Интересно, что после Алла Борисовнаобмолвилась, мол, тоже смеялась над остротой про Лель, однако делала этобеззвучно.Напомним, накануне Максим Галкин опубликовал в личноммикроблоге забавную запись. Рядом с небоскребами Москва-Сити комик заметил внебе белые конденсационные следы от неких летательных аппаратов. Супруг пошутил, что это НЛО, поэтому необходимо срочно звонить Кате Лель. После этогона заднем плане раздался смех. Журналисты и обыватели решили, что это голосПримадонны.Добавим, что певица Катя Лель в начале этого, 2019 года,рассказала, что контактировала с представителями внеземных цивилизаций. Якобымного лет назад ее похитили инопланетяне, также пришельцы забрали у нее частьзубов. Сейчас, по словам артистки, она часто контактирует с НЛО.