Ведущий шоу Голос на Первом канале Дмитрий Нагиев получил
замечание от одного из наставников. Полина Гагарина отчитала знаменитость прямо
в эфире.
Ведущий шоу "Голос" на Первом канале Дмитрий Нагиев получил
замечание от одного из наставников. Полина Гагарина отчитала знаменитость прямо
в эфире.
В рамках музыкального конкурса начались поединки – участники
выступают дуэтами, и в итоге, по условиям конкурса, один из пары покидает проект.
Первыми на сцену шоу "Голос" вышли Лилия Вельтман и Ольга Уразгалиева. Девушек
представила Полина Гагарина.
Исполнив номер, Лилия и Ольга обнялись на сцене. Внезапно к
ним пристроился ведущий Дмитрий Нагиев. Шоумен не смог сдержаться: откровенно
схватил Вельтман за бедро.
Увидев развратные действия Нагиева, Гагарина поспешила
высказаться. "Что вы себе позволяете, Дмитрий? Я все видела!" – закричала
певица.
Пойманный с поличным ведущий шоу "Голос" поспешил перевести
тему. Отметим, что Лилия и Ольга произвели впечатление не только на Дмитрия.
Другие наставники тоже отметили участниц. Говоря о ярких костюмах вокалисток,
Сергей Шнуров, например, признался: "Я думал, что они отвлекут меня".
После Дмитрий Нагиев дал слово Валерию Сюткину. Ведущий
пошутил, что наставник на наряды участниц давно не отвлекается. "Девушки, за
которыми я ухаживал, потихоньку начали умирать", – ответил остротой Сюткин.
Добавим, что наставница выступивших участниц Полина Гагарина
сделала свой выбор в пользу Лилии Вельтман.