Ведущий шоу Голос на Первом канале Дмитрий Нагиев получил замечание от одного из наставников. Полина Гагарина отчитала знаменитость прямо в эфире.

Ведущий шоу "Голос" на Первом канале Дмитрий Нагиев получилзамечание от одного из наставников. Полина Гагарина отчитала знаменитость прямов эфире.В рамках музыкального конкурса начались поединки – участникивыступают дуэтами, и в итоге, по условиям конкурса, один из пары покидает проект.Первыми на сцену шоу "Голос" вышли Лилия Вельтман и Ольга Уразгалиева. Девушекпредставила Полина Гагарина.Исполнив номер, Лилия и Ольга обнялись на сцене. Внезапно кним пристроился ведущий Дмитрий Нагиев. Шоумен не смог сдержаться: откровенносхватил Вельтман за бедро.Увидев развратные действия Нагиева, Гагарина поспешилавысказаться. "Что вы себе позволяете, Дмитрий? Я все видела!" – закричалапевица.Пойманный с поличным ведущий шоу "Голос" поспешил перевеститему. Отметим, что Лилия и Ольга произвели впечатление не только на Дмитрия.Другие наставники тоже отметили участниц. Говоря о ярких костюмах вокалисток,Сергей Шнуров, например, признался: "Я думал, что они отвлекут меня".После Дмитрий Нагиев дал слово Валерию Сюткину. Ведущийпошутил, что наставник на наряды участниц давно не отвлекается. "Девушки, закоторыми я ухаживал, потихоньку начали умирать", – ответил остротой Сюткин.Добавим, что наставница выступивших участниц Полина Гагаринасделала свой выбор в пользу Лилии Вельтман.