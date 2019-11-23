Примерно 1000 человек пришли на митинг в Покрове.

Примерно 1000 человек пришли на митинг в Покрове. Главное требование, которое выдвигают жители – сделать объездную дорогу вокруг города. Глава администрации города Покров Олег Котров выступает на стороне жителей. В своем обращении он говорит, что в зону ремонта попадут очень много памятников истории и архитектуры.На письмо городской администрации в Упрдор был получен ответ, что эти памятники не были учтены при разработке проекта.Причина - инспекция по охране памятников на запрос из Упрдора ответила, что памятников нет.Жителей города поддерживает и общественная палат при Президенте РФ.