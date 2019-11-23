Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова дождалась первых морозов. Танцовщица рада возможности нырнуть в по-настоящему ледяную воду.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова дождаласьпервых морозов. Танцовщица рада возможности нырнуть в по-настоящему ледяную воду.Знаменитость опубликовала в "Инстаграм" короткое видео, накотором она, попарившись баньке, пытается окунуться в любимую купель, установленную водворе ее роскошного особняка. Отметим, что кадры с купанием голой отставнойпримы в бочке с холодной водой для ее поклонников и недоброжелателей делопривычное, ведь танцовщица часто выкладывает в Сеть записи и снимки, на которыхделает водные процедуры. Однако на этот раз погружению Анастасии Волочковойпредшествовал забавный момент.Дело в том, что минусовая температура на улице создала наповерхности воды достаточно толстый слой льда. Экс-приме Большого театрапришлось идти за топором. После в одном полотенце источающая пар знаменитость порубиласодержимое бочки."Ледяная купель Волочковой", – кратко подписалавидеозапись балерина.Отметим, что подписчики не могли непрокомментировать увиденное. Звезде оставили тысячу разноплановых комментариев."Мужика что ли в доме нет? Сама топором работает. Итак ележивая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Не женское это дело -лед рубить ☝🏻😉", "А почему вырезан момент какона залазиет в эту купель😮", "А **** не застудится??🤦🤦, Кормилица😂😂", "Она робот или пришелец", "Отморозишьсебе кое-что Анастасия. Берегите себя", "В лесу раздавался топор дровосека. Нет, это Анастасия Волочкова лед вкупели рубит...😊", – смеялись поклонники