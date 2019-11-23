Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова дождалась
первых морозов. Танцовщица рада возможности нырнуть в по-настоящему ледяную воду.
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова дождалась
первых морозов. Танцовщица рада возможности нырнуть в по-настоящему ледяную воду.
Знаменитость опубликовала в "Инстаграм" короткое видео, на
котором она, попарившись баньке, пытается окунуться в любимую купель, установленную во
дворе ее роскошного особняка. Отметим, что кадры с купанием голой отставной
примы в бочке с холодной водой для ее поклонников и недоброжелателей дело
привычное, ведь танцовщица часто выкладывает в Сеть записи и снимки, на которых
делает водные процедуры. Однако на этот раз погружению Анастасии Волочковой
предшествовал забавный момент.
Дело в том, что минусовая температура на улице создала на
поверхности воды достаточно толстый слой льда. Экс-приме Большого театра
пришлось идти за топором. После в одном полотенце источающая пар знаменитость порубила
содержимое бочки.
"Ледяная купель Волочковой", – кратко подписала
видеозапись балерина.
Отметим, что подписчики не могли не
прокомментировать увиденное. Звезде оставили тысячу разноплановых комментариев.
"Мужика что ли в доме нет? Сама топором работает. Итак еле
живая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Не женское это дело -лед рубить ☝🏻😉", "А почему вырезан момент как
она залазиет в эту купель😮", "А **** не застудится??🤦🤦, Кормилица😂😂", "Она робот или пришелец", "Отморозишь
себе кое-что Анастасия. Берегите себя", "В лесу раздавался топор дровосека. Нет, это Анастасия Волочкова лед в
купели рубит...😊", – смеялись поклонники