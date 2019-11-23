Золотой голос России Николай Басков и композитор Игорь Крутой подрались. Судя по всему, музыкант заснял компромат на певца.

"Золотой голос России" Николай Басков и композитор ИгорьКрутой подрались. Судя по всему, музыкант заснял компромат на певца.В Сети появился занятный ролик. В кадре за столом сидятроссийские знаменитости. Певица Жасмин, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, АниЛорак, Сергей Лазарев и Игорь Крутой внимательно слушают Николая Баскова."Ну, это все, Господи", – говорит "натуральный блондин", апосле замечает, что его снимают. "Игорь, ну ты нормальный вообще?" – обращаетсяБасков к направившему на него камеру Крутому.Певец попытался отобрать телефон у композитора. Становитсяясно, что за смартфон идет борьба, слышатся испуганные крики артисток.Когда Крутой и Басков оказываются на кафельном полу, сниматьих начинает уже Сергей Лазарев. "Да я тебе новый подарю, новый подарю!" – вопит Николай вырываясь из цепких рук Игоря Яковлевича. Возможно в драке "натуральныйблондин" разбил телефон музыканта."Уйди отсюда, еще один...!" – встает и бросаетсяна "папарацци" Сергея Лазарева. За кадром хохочут свидетели происшествия.Отметим, что ролик опубликовал в Сети самКомпозитор выложил его в личном "Инстаграм". "Хотите увидеть с чего начиналасьи чем закончилась минская "потасовка"?"– заинтриговал он народ.Такими же кадрами поделился и Сергей Лазарев с подписью и хештегом "дружба вшоу-бизнесе": "Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске.Шок!".