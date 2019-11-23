Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Витебск, чтобы провести совещание по развитию аграрно-промышленного комплекса области. У самолета его встречали две девушки с букетами цветов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Витебск, чтобы провести совещание по развитию аграрно-промышленного комплекса области. У самолета его встречали две девушки с букетами цветов.Лукашенко тут же подошел к ним поближе и потрогал одну из встречающих за руку. Оказалось, что главу Белоруссии заинтересовало пальто, в котором была девушка. Он сразу же задал несколько уточняющих вопросов о том, что это за ткань и откуда она.Смущенная девушка пояснила президенту, что одежду пошили в Витебском государственном колледже культуры и искусств, а председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко уточнил, что ткани – Минского тонкосуконного комбината."Не продувается хоть? Ну вот, а говорят, что мы не умеем делать ткани. Для зимы это, по-моему, отличная ткань", – сказал Лукашенко.Он добавил, что под такое пальто можно надеть теплый свитер, и тогда будет "совсем прекрасно". Президент также выразил уверенность, что девушкам будет в такой теплой одежде комфортно ходить зимой. Кроме того, глава государства взял подаренные ему цветы и отдал обратно девушкам, сказав, что его цветы для них.