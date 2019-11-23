Композитор Игорь Крутой показал редкое видео, которое многим
покажется любопытным. 65-летний музыкант запечатлел встречу Филиппа Киркорова,
Сергея Лазарева, Николая Баскова и опубликовал в Инстаграм.
Композитор Игорь Крутой показал редкое видео, которое многим
покажется любопытным. 65-летний музыкант запечатлел встречу Филиппа Киркорова,
Сергея Лазарева, Николая Баскова и опубликовал в "Инстаграм".
Группа российских артистов находилась в зале ожидания
аэропорта, когда к ним твердой походкой подошел Филипп Киркоров. Знаменитости
все вместе летели в Минск на юбилейный концерт Игоря Крутого. Поп-король
заметил, что коллеги его обсуждают. "Ну что, обосрали, да?" – упрекнул он
артистов.
После Филипп набросился с обвинениями на певицу Ани
Лорак. Поп-король отчитал ее за то, что она не читает его сообщения. Затем
артист переключил свое внимание на Сергея Лазарева. "Маленький мой", – произнес , а после нежно поцеловал красавца артиста в щеку.
После пришла очередь Баскова здороваться. расцеловался
и с ним. "Ну здравствуй, Колюня", – произнес поп-король.
То, как нежно звезды приветствуют друг друга, может понравится е всем. Например, депутат из Краснодарского края Алексей Клешко считает,
что люди одного пола не должны целоваться при встрече, мол, это не входит в
православную традицию.
"Можно просто пожать руку, за исключением тех случаев, когда
речь идет о членах одной семьи или старых друзьях", – говорил народный
избранник ранее.