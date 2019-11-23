Композитор Игорь Крутой показал редкое видео, которое многим покажется любопытным. 65-летний музыкант запечатлел встречу Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Николая Баскова и опубликовал в Инстаграм.

Композитор Игорь Крутой показал редкое видео, которое многимпокажется любопытным. 65-летний музыкант запечатлел встречу Филиппа Киркорова,Сергея Лазарева, Николая Баскова и опубликовал в "Инстаграм".Группа российских артистов находилась в зале ожиданияаэропорта, когда к ним твердой походкой подошел Филипп Киркоров. Знаменитостивсе вместе летели в Минск на юбилейный концерт Игоря Крутого. Поп-корользаметил, что коллеги его обсуждают. "Ну что, обосрали, да?" – упрекнул онартистов.После Филипп набросился с обвинениями на певицу АниЛорак. Поп-король отчитал ее за то, что она не читает его сообщения. Затемартист переключил свое внимание на Сергея Лазарева. "Маленький мой", – произнес , а после нежно поцеловал красавца артиста в щеку.После пришла очередь Баскова здороваться. расцеловалсяи с ним. "Ну здравствуй, Колюня", – произнес поп-король.То, как нежно звезды приветствуют друг друга, может понравится е всем. Например, депутат из Краснодарского края Алексей Клешко считает,что люди одного пола не должны целоваться при встрече, мол, это не входит вправославную традицию."Можно просто пожать руку, за исключением тех случаев, когдаречь идет о членах одной семьи или старых друзьях", – говорил народныйизбранник ранее.