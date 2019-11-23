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<a href="https://33live.ru/novosti/23-11-2019-mat-yulii-nachalovoj-so-slezami-na-glazax-obratilas-k-narodu.html" target="_blank">Мать Юлии Началовой со слезами на глазах обратилась к народу</a> - Смерть популярной певицы Юлии Началовой взбудоражила россиян. Даже те, кто раньше мало интересовался ее творчеством, начали требовать, чтобы исполнительнице присвоили звание народной артистки России посмертно. О внимании поклонников высказалась мать Началовой. Видео записал корреспондент Дни.ру.