Ребята из Барско- Городищенской школы-интерната Суздальского района сегодня в столице. Дети приехали на экскурсию в знаменитый Донской монастырь.

Ребята из Барско- Городищенской школы-интерната Суздальского района сегодня в столице. Дети приехали на экскурсию в знаменитый Донской монастырь. Поездка в обитель состоялась по приглашению Социального Центра Святителя Тихона при Донском монастыре.Напомним, Центром руководит известный российский общественник Александр Гезалов. В прошлом- выпускник суздальского детского дома. В нашем регионе Гезалов шефствует над несколькими социальными учреждениями, регулярно помогая детям. Сегодня в программе: осмотр достопримечательностей, мастер-классы, встречи с добровольцами. Детям передадут собранные для них подарки.