Девочка Наташа попросила у добрых волшебников ... обезьяну. Что из этого вышло?

До Нового года остается ровно 38 дней. Дети уже в ожидании чуда, предвкушении волшебства и подарков. Многие подготовили свои письма Дедушке Морозу В том числе и ребята в Собинке. Вот например, девочка Наташа попросила у добрых волшебников ... обезьяну. Что из этого вышло увидим прямо сейчас. С нами на связь выходит главный зачинщик события режиссер этой новогодней истории, руководитель театральной студии "Матроскин" в Собинке, Дмитрий Родин.Замечательные актеры Собинской театральной студии Матроскин и их классный- не побоюсь этого слова- неравнодушный и зажигательный режиссер Дмитрий Родин приглашают на премьеру уже в четверг 5 декабря в 17.30 .