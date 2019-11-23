В нашей области Владимира Ивановича не забывают. 5 лет назад ему присвоено звание Почетный гражданин Владимирской области.

В этом году исполняется 55 лет с момента выхода на широкие экраны знаменитой киноленты "Метель" - экранизация повести А.С Пушкина. И одна из важных ролей там была отдана владимирской тройке нашего звездного земляка- наездника Владимира Фомина. Фильм снимали во Владимирской области, на реке Нерли. Несколько эпизодов снимались в селах Новосёлка и Абакумлево. И также в Суздале. Натурные съемки фильма начались с пролога - проезда вороной тройки. Ею и управлял Владимир Иванович. И в этом же году - в 1964 - вышли на экраны фильмы Морозко и "Женитьба Бальзаминова". Там также был задействован шестерик владимирских тяжеловозов, в последнем - исполнителю главной роли Георгию Вицину уроки верховой езды давал сам Фомин.О юбилеях этих замечательных фильмов сегодня мы вспоминаем в дни памяти нашего известного на весь мир земляка, но очень скромного человека. В нашей области Владимира Ивановича не забывают. 5 лет назад ему присвоено звание Почетный гражданин Владимирской области. И очень много для этого делает его дочь Ольга Фомина. Она сегодня это утро встречает вместе с нами.