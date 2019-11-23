Звезда сериала Счастливы вместе предстала перед
поклонниками в пикантном образе. Наталья Бочкарева решилась на откровенную
фотосессию.
Звезда сериала "Счастливы вместе" предстала перед
поклонниками в пикантном образе. Наталья Бочкарева решилась на откровенную
фотосессию.
В личном "Инстаграм" 39-летняя знаменитость опубликовала
кадр, на котором позирует в мужской рубашке. "Спокойной ночи, дорогие мои люди!🌙
Сладких снов💋(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
– подразнила народ Наталья Бочкарева.
Cексуальный снимок привел мужчин-подписчиков в восторг. Представители
сильного пола пожаловались, что после таких фото спокойно заснуть будет
сложно.
"Какая
тут спокойная ночь после такого фото 😍😍😍😂😂😂😂", "Наташа вы очень красивая и
привлекательная женщина, вы мечта", "Юбку забыли надеть… Но красотка!", "Умоляю
Вас, Наташа, снимите эту рубашку! 😋😍", "Сладкая страсть, нежная
красотка", "Эта женщина просто огонь", – писали обыватели.
Были и те, кто напомнил о скандальной истории,
участницей которой она не так давно стала. Комментаторы с удовольствием шутили
над произошедшим.
21 Ноя 2019 в 12:36 PST
"Че та трусов не видно))", "Опять в трусах все спрятала, а? Рубаха не поможет😂😂", "Наташка, есть чо?" – не унимались сетевые
юмористы.
Напомним, скандал
разгорелся после того, как автомобиль звезды сериала "Счастливы
вместе" остановили полицейские. При ней якобы нашли запрещенные препараты. Артистка спрятала наркотики в трусики. Позжеопровергла эти
данные.