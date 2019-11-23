Звезда сериала Счастливы вместе предстала перед поклонниками в пикантном образе. Наталья Бочкарева решилась на откровенную фотосессию.

Звезда сериала "Счастливы вместе" предстала передпоклонниками в пикантном образе. Наталья Бочкарева решилась на откровеннуюфотосессию.В личном "Инстаграм" 39-летняя знаменитость опубликовалакадр, на котором позирует в мужской рубашке. "Спокойной ночи, дорогие мои люди!🌙Сладких снов💋(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– подразнила народ Наталья Бочкарева.Cексуальный снимок привел мужчин-подписчиков в восторг. Представителисильного пола пожаловались, что после таких фото спокойно заснуть будетсложно."Какаятут спокойная ночь после такого фото 😍😍😍😂😂😂😂", "Наташа вы очень красивая ипривлекательная женщина, вы мечта", "Юбку забыли надеть… Но красотка!", "УмоляюВас, Наташа, снимите эту рубашку! 😋😍", "Сладкая страсть, нежнаякрасотка", "Эта женщина просто огонь", – писали обыватели.Были и те, кто напомнил о скандальной истории,участницей которой она не так давно стала. Комментаторы с удовольствием шутилинад произошедшим.21 Ноя 2019 в 12:36 PST"Че та трусов не видно))", "Опять в трусах все спрятала, а? Рубаха не поможет😂😂", "Наташка, есть чо?" – не унимались сетевыеюмористы.Напомним, скандалразгорелся после того, как автомобиль звезды сериала "Счастливывместе" остановили полицейские. При ней якобы нашли запрещенные препараты. Артистка спрятала наркотики в трусики. Позжеопровергла этиданные.