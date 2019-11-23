Круглый стол посвящен 15-летию паломнической службы Владимирской епархии.

В эти минуты в Доме дружбы проходит заседание круглого стола «Перспективы развития паломничества. Региональный аспект», посвященный 15-летию паломнической службы Владимирской епархии. Среди участников члены комитета по туризму областной администрации, представители православной церкви, руководители ведущих паломнических служб из столицы.Руководитель Владимирской паломнической службы Анатолий Сегеда вручил благословенные Грамоты митрополита Владимирского и Суздальского Тихона лучшим сотрудникам паломнической службы.По словам председатель комитета по туризму областной администрации Игоря Каверзина, планируется переиздание путеводителей по маршруту «Духовные склепы Владимирской Руси». Московскими же специалистами была дана рекомендация сделать перевод текстов экскурсий в том числе и на китайский, чтобы предотвратить искажение информации гидами, сопровождающими группы.