Мужская сборная России по пляжному футболу с победы стартовала на чемпионате мира в парагвайском Асунсьоне. В первом туре российские пляжники одержали победу с минимальным счетом над командой Сенегала – 8:7.

Мужская сборная России по пляжному футболу с победы стартовала на чемпионате мира в парагвайском Асунсьоне. В первом туре российские пляжники одержали победу с минимальным счетом над командой Сенегала – 8:7.В составе сборной России дублями отличились Борис Никоноров и Артур Папоротный, а хет-триком отличился Федор Земсков. Еще один гол сенегальцы забили себе сами – отличился Сахере Вью Ибра. Отметим, что за две с половиной минуты до финального свистка россияне проигрывали 6:7, но смогли перевернуть матч в свою пользу.Россия с тремя очками лидирует в группе "С". Следующим соперником наших пляжников станет команда ОАЭ. Матч состоится в воскресенье, 24 ноября.