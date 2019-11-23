Полицейские установили, что за денежное вознаграждение мужчины должны были вывезти строительные материалы с объекта и передать их «заказчику»...

Сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали ранее судимого 32-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в краже.В ходе патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы межмуниципального отдела полиции обратили внимание на подозрительный автомобиль марки ГАЗ, выезжающий в ночное время с территории строительного объекта одного из столичных жилых комплексов. При проверке было установлено, что у водителя отсутствуют сопроводительные документы на перевозку груза, кроме того, он не смог пояснить, с какой целью и куда должны быть доставлены строительные материалы.Водитель и пассажир, находившиеся в автомобиле, были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе работы с доставленными полицейские установили, что за денежное вознаграждение они должны были вывезти строительные материалы с объекта и передать их «заказчику», данные которого они сообщили правоохранителям.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дополнительные оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79