Ключевая тема встреч – формирование навыков безопасного поведения у несовершеннолетних.

Сотрудники полиции в разных районах Владимирской области проводят встречи с родителями и педагогами образовательных учреждений. Ключевая тема встреч - формирование навыков безопасного поведения у несовершеннолетних.В Петушинском районе полицейские побеседовали с родителями учеников одной из городских школ и социально–гуманитарного колледжа г. Покров. Акцент в ходе встречи был сделан на профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Правоохранители обратили внимание взрослых на необходимость близкого общения с детьми, регулярном контакте, осведомлённости об увлечениях и проблемах. Полицейские отметили, что лучший способ обучения детей – положительные примеры безопасного и законопослушного поведения взрослых.Родители школьников и студентов внимательно выслушали рекомендации полицейского и получили подробные ответы на все интересующие вопросы.Беседу на тему соблюдения правил дорожного движения провели инспекторы ОГИБДД с работниками библиотеки и детского сада города Петушки. Участники встречи обменялись мнениями на тему воспитания в детях культуры поведения на дороге. Полицейские также рассказали о необходимости использовать световозвращающие элементы.Важность применения фликеров обсудили сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району с родителями воспитанников местного социально-реабилитационного центра. В рамках встречи мамы вместе с ребятами самостоятельно изготовили световозвращающие элементы в виде бабочек, смайликов, елочек и разных животных. Аналогичные встречи полицейские провели с родителями воспитанников нескольких детских садов района.