Пожар в жилом доме в поселке Ис Нижнетуринского городского округа Свердловской области локализован. Пострадали 5 челвоек.

Пожар в жилом доме в поселке Ис Нижнетуринского городского округа Свердловской области локализован.Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, в доме барачного типа загорелись стены и перекрытия. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Жильцы дома (всего около 15 семей) были эвакуированы.Глава округа Алексей Стасенок рассказал, что при пожаре пострадали пять человек. "Травмы не серьезные, отравления угарным газом, порезы, детей среди пострадавших нет", — сообщил он.В настоящее время жители дома размещены у родственников, также в соседней школе открыт резервный пункт. Угрозы распространения огня нет.