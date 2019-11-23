Он призвал единороссов к включению в живую работу, "не позволять заметать под ковер недостатки", быть лидерами, не дожидаясь прямой линии Президента.

Правящая - не значит власть чиновников, - Президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании съезда Единой России. Он призвал единороссов к включению в живую работу, "не позволять заметать под ковер недостатки", быть лидерами, не дожидаясь прямой линии Президента.Другая задача - продвигать талантливую молодежь, создавать социальные лифты. Но основной целью каждого партийца , особенно в преддверии выборов, должно стать благополучие людей. Тогда многоконфессиональная Россия станет сильной и единой.