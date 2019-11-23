Актриса Анна Старшенбаум решилась на очередную откровенную фотосессию. Знаменитость опубликовала пикантное фото в Инстаграм.

Актриса Анна Старшенбаум решилась на очередную откровеннуюфотосессию. Знаменитость опубликовала пикантное фото в "Инстаграм".В кадре артистка позирует в брючном костюме песочного цвета. Головузвезды кино и сериалов венчает массивная шляпа. Интересно, что Анна Старшенбаумрешила не надевать бюстгальтер: она прикрыла обнаженную грудь, накинув на плечижакет.Интернет-обыватели от внешнего вида артистки пришли внеописуемый восторг. Они принялись слагать хвалебные оды в комментариях."Красивый животик💋🧡🌹😍👼(здесьдалееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "Хороша😍", "Красой твоей я поражен но сголовой не искушен 🎩", "Фигура шик 🔥🔥🔥 Аня красотка 😍", "Что будет, еслипоцеловать посередине животика😍😁😁😁😁", "Такой стройняш) когда ногивместе поставили, брюки не слетели? ))", "Девушка гриб))", "Бомба❤️","Роковая красотка👌😘", – писали Анне Старшенбаум поклонники.22 Ноя 2019 в 7:09 PSTОтметим, что актриса любит демонстрировать стройную фигуру. Нетак давно, например, она приняла участие в пикантной фотосессии. Знаменитостьпозировала в воде абсолютно обнаженной. Удивительно, но фотографии получились совсем не пошлыми.1 Окт 2019 в 1:50 PDTМежду тем многие обращают внимание на стройную фигурку30-летней звезды кино и сериалов. Поклонники часто спрашивают ,как ей удается держать себя в такой форме.Артистка как-то поделилась секретом стройности. По словамзвезды, она в какой-то момент изменила питание. Знаменитость исключила из рациона сахар,мучное, животные белки и продукты напичканные "химией"."Да, прямо вот так жестко. Сейчас 70% моего рационасоставляют свежие овощи и фрукты, остальные 30% делят между собой пророщенныесемена, крупы и орехи. Так же я фанатка доставки еды. Есть очень крутыепрограммы питания на любой вкус. Я заказываю постное меню", – рассказывала ранее.