Актриса Анна Старшенбаум решилась на очередную откровенную
фотосессию. Знаменитость опубликовала пикантное фото в Инстаграм.
Актриса Анна Старшенбаум решилась на очередную откровенную
фотосессию. Знаменитость опубликовала пикантное фото в "Инстаграм".
В кадре артистка позирует в брючном костюме песочного цвета. Голову
звезды кино и сериалов венчает массивная шляпа. Интересно, что Анна Старшенбаум
решила не надевать бюстгальтер: она прикрыла обнаженную грудь, накинув на плечи
жакет.
Интернет-обыватели от внешнего вида артистки пришли в
неописуемый восторг. Они принялись слагать хвалебные оды в комментариях.
"Красивый животик💋🧡🌹😍👼
(здесь
и
далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)", "Хороша😍", "Красой твоей я поражен но с
головой не искушен 🎩", "Фигура шик 🔥🔥🔥 Аня красотка 😍", "Что будет, если
поцеловать посередине животика😍😁😁😁😁", "Такой стройняш) когда ноги
вместе поставили, брюки не слетели? ))", "Девушка гриб))", "Бомба❤️","Роковая красотка👌😘", – писали Анне Старшенбаум поклонники.
22 Ноя 2019 в 7:09 PST
Отметим, что актриса любит демонстрировать стройную фигуру. Не
так давно, например, она приняла участие в пикантной фотосессии. Знаменитость
позировала в воде абсолютно обнаженной. Удивительно, но фотографии получились совсем не пошлыми.
1 Окт 2019 в 1:50 PDT
Между тем многие обращают внимание на стройную фигурку
30-летней звезды кино и сериалов. Поклонники часто спрашивают ,
как ей удается держать себя в такой форме.
Артистка как-то поделилась секретом стройности. По словам
звезды, она в какой-то момент изменила питание. Знаменитость исключила из рациона сахар,
мучное, животные белки и продукты напичканные "химией".
"Да, прямо вот так жестко. Сейчас 70% моего рациона
составляют свежие овощи и фрукты, остальные 30% делят между собой пророщенные
семена, крупы и орехи. Так же я фанатка доставки еды. Есть очень крутые
программы питания на любой вкус. Я заказываю постное меню", – рассказывала ранее.