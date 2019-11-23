Решение певицы Софии Ротару вернуться с концертами в Россию
вызвало шквал эмоций у жителей нашей страны. Страсти вокруг имени звезды не
утихают несколько дней. Ситуацию даже обсуждают в Совфеде.
Решение певицы Софии Ротару вернуться с концертами в Россию
вызвало шквал эмоций у жителей нашей страны. Страсти вокруг имени звезды не
утихают несколько дней. Ситуацию даже обсуждают в Совфеде.
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский
высказался по поводу желания Софии Ротару вернуться на российскую сцену.
Сенатор отметил, что культура и искусство
только на словах
находятся вне политики, в реальности же все не так. Он отметил, что звезды из-за рубежа критикуют
Россию, говорят как у нас плохо, однако после приезжают к нам на заработки.
"У Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких
артистов, но это не должно быть составление "черных списков", подобно
тому, что происходило на Украине", – рассудил законодатель.
Валерий Рязанский считает, что поклонники могут проучить распекающих Россию иностранных звезд. "Лучшим ответом на такие выступления стали
бы пустые места в зале", – цитирует Главу социального комитета верхней
палаты .
22 Сен 2019 в 8:07 PDT
Напомним, что может принять участие в "Песне
года -2019". В прошлом году артистка отказалась выступать на музыкальном фестивале.
Звезда прервала все сотрудничество с Россией в декабре 2018 года. Тогда
представители ушлой ссылались на состояние здоровья исполнительницы, а также на
напряжение между Москвой и Киевом.