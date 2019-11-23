Решение певицы Софии Ротару вернуться с концертами в Россию вызвало шквал эмоций у жителей нашей страны. Страсти вокруг имени звезды не утихают несколько дней. Ситуацию даже обсуждают в Совфеде.

Решение певицы Софии Ротару вернуться с концертами в Россиювызвало шквал эмоций у жителей нашей страны. Страсти вокруг имени звезды неутихают несколько дней. Ситуацию даже обсуждают в Совфеде.Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанскийвысказался по поводу желания Софии Ротару вернуться на российскую сцену.Сенатор отметил, что культура и искусствотолько на словахнаходятся вне политики, в реальности же все не так. Он отметил, что звезды из-за рубежа критикуютРоссию, говорят как у нас плохо, однако после приезжают к нам на заработки."У Минкультуры должен быть инструмент влияния на такихартистов, но это не должно быть составление "черных списков", подобнотому, что происходило на Украине", – рассудил законодатель.Валерий Рязанский считает, что поклонники могут проучить распекающих Россию иностранных звезд. "Лучшим ответом на такие выступления сталибы пустые места в зале", – цитирует Главу социального комитета верхнейпалаты .22 Сен 2019 в 8:07 PDTНапомним, что может принять участие в "Песнегода -2019". В прошлом году артистка отказалась выступать на музыкальном фестивале.Звезда прервала все сотрудничество с Россией в декабре 2018 года. Тогдапредставители ушлой ссылались на состояние здоровья исполнительницы, а также нанапряжение между Москвой и Киевом.