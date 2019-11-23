Неофициально его отмечают 23 ноября .

Народные приметы существуют в нашей жизни с незапамятных времен. Люди верят в черную кошку, несчастливое число 13, не едят с ножей и не передают вещи через порог. Для таких суеверных людей придуман тематический праздник - день вставания с той ноги. Неофициально его отмечают 23 ноябряВпрочем, в России этот праздник мало известен. Большинство граждан не знают о его существовании, а меньшая осведомленная часть считает его глупым пережитком инфантильного детства.Тем не менее эта дата - отличный повод изменить жизнь человека, верящего в приметы. Убедите себя, что с какой бы ноги в это утро Вы невстали, она обязательно будет той самой, способной изменить все в лучшую сторону. Задав таким образом положительный тон новому дню, Вы отгоните неприятности, дадите установку на счастливое будущее.