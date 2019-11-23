В пресс-центре сейчас собираются журналисты со всей страны. ГТРК «Владимир» также принимают участи в освещении работы съезда

Сегодня продолжает работуXIXсъезд «Единой России», в 13 часов пройдет совместноезаседание Высшего совета и Генерального совета партии. В пресс-центре сейчас собираются журналисты со всей страны. ГТРК «Владимир» также принимают участи в освещении работы съездаК участию приглашены высшее руководство партии, члены Правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, общественники и журналисты.На съезде будет дан старт подготовке к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Помимо этого на Съезде будет представлен новый формат работы общественных приёмных "Единой России", пройдет ежегодная ротация руководящих органов партии