В США в возрасте 80 лет скончался актер Майкл Поллард, наиболее известный по роли С. У​​​. Мосса в картине Бонни и Клайд.

В США в возрасте 80 лет скончался актер Майкл Поллард, наиболее известный по роли С. У​​​. Мосса в картине "Бонни и Клайд".За эту роль Поллард номинировался на "Оскар", "Золотой глобус" и премию BAFTA.По словам друга семьи, актер скончался 20 ноября от остановки сердца. Это произошло в медицинском центре Рональда Рейгана в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, передает РИА Новости.В фильмографии Майкла Полларда множество популярных кинокартин, среди которых "Время бешеных псов" и "Дом тысячи трупов". Актер дважды принимал участие в картинах режиссера Андрея Кончаловского: "Танго и Кэш" и "Одиссея".