Известный шоумен и экс-участник проекта Дом-2 Рустам Солнцев
прокомментировал скандал, который разразился вокруг Андрея Малахова и его передачи Прямой
эфир на телеканале Россия 1. Из-за одной из программ некоторые российские звезды грозились подпортить карьеру телеведущему.
Известный шоумен и экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев
прокомментировал скандал, который разразился вокруг Андрея Малахова и его передачи "Прямой
эфир" на телеканале "Россия 1". Из-за одной из программ некоторые российские звезды грозились подпортить карьеру телеведущему.
По словам Рустама, он намерено не стал сразу комментировать нашумевший выпуск шоу "Прямой эфир", посвященный эскорт-услугам, которые якобы
оказывают некоторые представительницы отечественного шоу-бизнеса. Солнцев решил
немного подождать и посмотреть чем же все закончится.
Экс-участник шоу "Дом-2" обратил внимание на то, что
певица Ольга Серябкина и актрисы Настасья Самбурская и Наталья Рудова поначалу действительно публично выражали возмущение и активно боролись с телеведущим. Первая даже подготовила документы в суд. Рудова,
в свою очередь, призывала бойкотировать шоу , а после тоже обратилась в
Фемиде. Однако, как только шумиха поутихла, девушки от тяжб почему-то отказались, дальше угроз дело так и не зашло.
"Они решили не связываться с этими вопросами. Может что-то
чувствуют за собой. Может боятся, что приведет свидетелей – меня,
например. Я, знаете, много чего знаю. Ух! Много с кем разговаривал, много
всякой у меня информации", – сказал Рустам Солнцев в своем ютуб-влоге.
23 Ноя 2019 в 4:04 PST
После экс-участник телестройки поведал историю об экс-солистке
популярного девичьего коллектива, которая за "коробку денег" оказывала услуги
интимного характера одному богатому человеку. Артистка, которая всегда казалась
положительным примером для подражания, оценила себя в сто тысяч долларов. Шоумен не стал называть имен, однако обещал озвучить их в скором времени.