Известный шоумен и экс-участник проекта Дом-2 Рустам Солнцев прокомментировал скандал, который разразился вокруг Андрея Малахова и его передачи Прямой эфир на телеканале Россия 1. Из-за одной из программ некоторые российские звезды грозились подпортить карьеру телеведущему.

Известный шоумен и экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцевпрокомментировал скандал, который разразился вокруг Андрея Малахова и его передачи "Прямойэфир" на телеканале "Россия 1". Из-за одной из программ некоторые российские звезды грозились подпортить карьеру телеведущему.По словам Рустама, он намерено не стал сразу комментировать нашумевший выпуск шоу "Прямой эфир", посвященный эскорт-услугам, которые якобыоказывают некоторые представительницы отечественного шоу-бизнеса. Солнцев решилнемного подождать и посмотреть чем же все закончится.Экс-участник шоу "Дом-2" обратил внимание на то, чтопевица Ольга Серябкина и актрисы Настасья Самбурская и Наталья Рудова поначалу действительно публично выражали возмущение и активно боролись с телеведущим. Первая даже подготовила документы в суд. Рудова,в свою очередь, призывала бойкотировать шоу , а после тоже обратилась вФемиде. Однако, как только шумиха поутихла, девушки от тяжб почему-то отказались, дальше угроз дело так и не зашло."Они решили не связываться с этими вопросами. Может что-точувствуют за собой. Может боятся, что приведет свидетелей – меня,например. Я, знаете, много чего знаю. Ух! Много с кем разговаривал, многовсякой у меня информации", – сказал Рустам Солнцев в своем ютуб-влоге.23 Ноя 2019 в 4:04 PSTПосле экс-участник телестройки поведал историю об экс-солисткепопулярного девичьего коллектива, которая за "коробку денег" оказывала услугиинтимного характера одному богатому человеку. Артистка, которая всегда казаласьположительным примером для подражания, оценила себя в сто тысяч долларов. Шоумен не стал называть имен, однако обещал озвучить их в скором времени.