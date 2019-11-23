Первый тонкий лёд смертельно опасен. Об этом напомнили в Управлении МЧС. Его сотрудники провели показательное выступление по спасению людей на одном из владимирском озёр.

Первый тонкий лёд смертельно опасен. Об этом напомнили в Управлении МЧС. Его сотрудники провели показательное выступление по спасению людей на одном из владимирском озёр.Напомнили и правила самоспасения. Для того, чтобы выбраться обратно на лёд - необходимо широко расставить руки и лечь на спину, затем перекатами переместиться в сторону берега. Не лишним будет иметь при себе верёвку с гвоздиками на концах. Если рядом оказались люди, они могут использовать подручные средства для помощи пострадавшему. К примеру, ветки для помощи пострадавшему. После вызволения человека из воды, его необходимо согреть, снять мокрую одежду и дать тёплое питьё. По возможности вызвать скорую помощь и спасательные службы.Денис Попов, начальник аварийно-спаательной службы Владимирской области: «Рыбак выходит на лёд утром, к обеду лёд подтапливается и он уже не сможет сдвигаться с места. Это надо понимать и знать, что этого допускать нельзя. А если оказались в этой ситуации, то ни в коем случае не продолжать движение, а немедленно звонить в экстренные службы, чтобы вам оказали помощь.»